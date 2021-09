De Vrij e Dumfries, goleada contro Calhanoglu! 7 gol in Olanda-Turchia

De Vrij e Dumfries contro Calhanoglu in Olanda-Turchia, andata in scena questa sera ad Amsterdam. Vittoria netta degli olandesi per 6-1, serataccia per il centrocampista dell’Inter.

GOLEADA – Ad Amsterdam si è giocata Olanda-Turchia, partita valevole per le qualificazioni Mondiali a Qatar 2022. Vittoria netta degli Oranje, che hanno schiantato gli avversari con un netto 6-1. Ad aprire le marcature ci ha pensato Davy Klaassen al 1′, poi si è scatenato Memphis Depay con una splendida tripletta (16′, 38′, 54′). Quinto gol di Guus Til all’80’ e punteggio che diventa tennistico con Donyell Malen al 90′. La Turchia è rimasta in dieci uomini al 44′ per l’espulsione di Caglar Soyuncu e ha trovato il gol della bandiera al 92′ con Cengiz Under. Capitolo Inter: Stefan De Vrij è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, Denzel Dumfries è stato invece sostituito al 71′. Serata assolutamente da dimenticare per Hakan Calhanoglu, che ha lasciato il campo all’86’.