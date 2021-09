Croazia-Slovenia, vittoria per Brozovic e Perisic. In gol anche un ex Inter

Perisic e Brozovic sono scesi in campo in Croazia-Slovenia a Spalato. I due giocatori dell’Inter hanno preso parte alla netta vittoria per 3-0. In gol anche un ex nerazzurro.

VITTORIA – I due giocatori dell’Inter Ivan Perisic e Marcelo Brozovic sono stati impegnati nel match Croazia-Slovenia, valevole per le qualificazioni Mondiali a Qatar 2022. La sfida è terminata 3-0 grazie alle reti dell’ex Inter Marko Livaja al 33′, dell’atalantino Mario Pasalic su assist di Perisic al 66′ e di Nikola Vlasic, che ha firmato il tris al 94′. 90 minuti per Brozovic, sostituzione all’86’ per Perisic. Da domani i due giocatori potranno finalmente riunirsi al gruppo allenato da Simone Inzaghi e preparare la trasferta contro la Sampdoria in programma domenica.