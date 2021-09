Riscatto Skriniar: la Slovacchia batte Cipro e resta in corsa

La Slovacchia era reduce da due risultati non certo favorevoli, 1-1 in Slovenia e 0-1 nel finale contro la Croazia (con gol di Brozovic). La nazionale di Skriniar si riscatta: 2-0 a Cipro.

ANCORA IN CORSA – La Slovacchia resta in scia di Croazia e Russia, le due capoliste del Gruppo H (entrambe vittoriose) che si trovano quattro punti sopra, tredici contro nove. Novanta minuti per Milan Skriniar nel 2-0 contro Cipro fanalino di coda, per trovare il primo successo dopo un punto nelle precedenti due partite. Al 54’ sblocca la situazione Ivan Schranz, poi raddoppia Martin Koscelnik al 77’. Ora Skriniar torna a disposizione di Simone Inzaghi: da domani potrà riaggregarsi agli allenamenti dell’Inter.