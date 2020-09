Danimarca-Belgio senza storia in casa Inter: Lukaku batte Eriksen, 0-2

Romelu Lukaku

Danimarca-Belgio apre le rispettive avventure in Nations League. Ad avere la meglio sono gli ospiti. Infatti in casa Inter la sfida interna tra Eriksen e Lukaku viene vinta da quest’ultimo

COLPO BELGA – Nulla da fare a Copenaghen per i padroni di casa. Jason Denayer (Olympique Lione) al 9′ e Dries Mertens (Napoli) al 77′ regalano la vittoria al Belgio. Per l’Inter in campo il belga Romelu Lukaku per tutta la durata della gara. Tra l’altro il numero 9 è grande protagonista nell’azione del raddoppio, quando viene atterrato in area e ci sarebbe stato il rigore se Mertens non fosse riuscito a battere a rete. Nella Danimarca c’è Christian Eriksen, che gioca dall’inizio alla fine provandoci su punizione senza fortuna. Il Belgio segue l’Inghilterra a quota 3 punti dopo la prima giornata del Gruppo B di UEFA Nations League. Resta a 0 la Danimarca, proprio come l’Islanda.