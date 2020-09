Inter Women in campo per la 3ª giornata...

Inter Women in campo per la 3ª giornata di Serie A Femminile: data e ora

Attilio Sorbi Inter Women

Inter Women di Sorbi continua la sua rincorsa verso il primo punto stagionale. Tutto pronto per la prossima partita di Serie A Femminile

TERZA GIORNATA – Dopo le prime due giornate caratterizzate da altrettante sconfitte, è tempo di reagire. L’Inter Women di Attilio Sorbi scenderà in campo contro l’Hellas Verona Women nella terza giornata del Campionato Italiano di Serie A Femminile. Appuntamento fissato per domani – domenica 6 settembre – a partire dalle ore 20.45 presso il “Sinergy Stadium” di Verona. C’è un’ultima posizione in classifica da cancellare (almeno) con il primo punto stagionale. E lo stesso vale per le padrone di casa, ancora ferme a quota 0 punti. La classifica per una delle due cambierà domani sera.