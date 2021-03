Dalic spreme Perisic e Brozovic ma la Croazia perde 1-0 in Slovenia

La Croazia di Ivan Perisic e Marcelo Brozovic cade in Slovenia. I due calciatori dell’Inter in campo per tutti i novanta minuti

KO AMARO – La Croazia di Zlatko Dalic ha perso 1-0 in casa della Slovenia, nella gara d’esordio del gruppo H di Qualificazione ai Mondiali in Qatar (lo stesso della Slovacchia di Milan Skriniar). Ivan Perisic e Marcelo Brozovic sono rimasti in campo per tutti i novanta minuti. Il centrocampista ex Dinamo Zagabria ha anche rimediato un cartellino giallo, ma i due calciatori dell’Inter non sono riusciti ad evitare una pesante e inaspettata sconfitta.