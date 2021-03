Lukaku subito in gol col Belgio: firma il tris contro il Galles

Lukaku ha appena fatto gol in Belgio-Galles, partita delle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Al 73′ l’attaccante dell’Inter ha trasformato un rigore.

COME AL SOLITO FREDDO – Romelu Lukaku torna a giocare dieci giorni dopo Torino-Inter e va subito in gol. Nonostante appena un allenamento col Belgio il commissario tecnico Roberto Martinez lo ha schierato titolare. Al 73′ rigore, per fallo di Chris Mepham su Dries Mertens. Della battuta si incarica proprio il numero 9 dell’Inter, che come suo solito spiazza il portiere. È 3-1 per i Diables Rouges sul Galles, che pure era passato in vantaggio: manca un quarto d’ora, ma Lukaku sembra aver chiuso la partita.