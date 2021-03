Skriniar e la Slovacchia senza gol contro Cipro: 0-0 e 90′ per il difensore

Novanta minuti tutti d’un fiato per Milan Skriniar, con la maglia della sua Slovacchia, nel pareggio a reti inviolate contro Cipro (girone H di Qualificazione ai Mondiali in Qatar, lo stesso della Croazia di Ivan Perisic e Marcelo Brozovic)

