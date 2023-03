Dalic (CT Croazia): «Tanti infortuni dopo i Mondiali. Brozovic ha preso lunga pausa»

Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha tenuto la conferenza stampa di avvio delle attività delle nazionali per questa sosta. Nel commentare le sue scelte (vedi convocati) ha anche ricordato come Brozovic non sia tornato subito all’Inter dopo i Mondiali.

LUNGO STOP – La stagione di Marcelo Brozovic è molto sotto i suoi standard e questo anche a causa degli infortuni subiti con la Croazia. Il commissario tecnico Zlatko Dalic fa notare però come sia una situazione comune: «Tanti giocatori che hanno partecipato ai Mondiali in Qatar, non solo quelli nostri, hanno riscontrato problemi di forma oppure infortuni. Brozovic si è preso una lunga pausa, Mateo Kovacic è spesso rimasto fuori, Andrej Kramaric non ha giocato per un po’: quasi tutti hanno avuto dei fastidi. La situazione non è delle migliori, ma durante le qualificazioni siamo sempre riusciti a gestire cose del genere».