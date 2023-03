Orlando duro: «Inter in difficoltà! Inzaghi si arrampica sugli specchi»

Massimo Orlando intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha commentato così la sconfitta dell’Inter contro la Juventus per 0-1. L’ex calciatore è ancora una volta critico nei confronti di Inzaghi

MALE – Queste le parole di Massimo Orlando: «La Juventus ha meritato al di là degli episodi. La squadra sta bene. L’Inter non sta per niente bene, lo ha dimostrato anche a Porto. Male in tutti i settori del campo, tanto nervosismo. Lukaku e Lautaro Martinez sono in condizioni non da Inter. Anche qualche scelta dell’allenatore, tipo togliere Barella. La squadra non sta bene, tante polemiche. L’allenatore si sta arrampicando sugli specchi, non ci sno soluzioni. La Juventus con poche mosse ha vinto la partita con facilità. E un periodo di difficoltà, soprattutto fisica. Non so come ne usciranno, non deve essere facile da gestire per Simone Inzaghi».