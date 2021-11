Croazia-Russia, le formazioni ufficiali: presenti i due dell’Inter

Croazia-Russia è in programma alle 15:00, sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Zlatko Dalic, CT dei padroni di casa, schiera entrambi i giocatori dell’Inter convocati: Ivan Perisic e Marcelo Brozovic.

CROAZIA – RUSSIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Croazia: Grbic; Sosa, Gvardiol, Lovren, Juranovic; Pasalic, Brozovic, Modric; Perisic, Kramaric, Vlasic.

Commissario tecnico: Z.Dalic

Russia: Safonov; Karavaeev, Diev, Dzhikiyia, Kudryashov; Fomin, Barinov, Golovin; Ionov, Smolov, Bakaev

Commissario tecnico: V.Karpin