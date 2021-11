Malta-Slovacchia, le formazioni ufficiali: nessun riposo per Skriniar

Malta-Slovacchia, sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022, andrà in scena alle 15:00. Nessun riposo per Milan Skriniar, capitano della nazionale slovacca, che sarà regolarmente in campo.

NESSUN RIPOSO – Malta-Slovacchia andrà in scena questo pomeriggio alle 15:00. Sfida che, punti a parte, non ha nulla in palio, in quanto nessuna delle due nazionali può aspirare alla qualificazione a Qatar 2022. Nessun riposo per Milan Skriniar, difensore dell’Inter, che sarà regolarmente in campo.

MALTA-SLOVACCHIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Slovacchia: Dubravka; Koscelnik, Satka, Skriniar, Hancko; Lobotka, Suslov, Ruskan, Duda, Haralsin, Strelec

Commissario tecnico: S. Tarkovic.

Malta: Bonello; Muscar, Shaw, Borg, Pepe; Attard, Guillaumier, Teuma, Camenzuli; J. Mbong, P. Mbong, Satariano.

Commissario tecnico: D. Mangia.