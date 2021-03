Covid, arrivano buone notizie dai tamponi dell’Italia prima della Lituania

I giocatori dell’Italia si sono sottoposti al test dei tamponi prima della gara che giocheranno fuori casa contro la Lituania

ESITO – Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, sono giunti i risultati dei tamponi a cui si è sottoposta la Nazionale dell’Italia in vista della partita contro la Lituania, che si svolgerà mercoledì prossimo. Ci sarebbero buone notizie per i calciatori azzurri che sarebbero risultati tutti negativi al Covid e dunque convocabili per il match valido per le qualificazioni ai Mondiali. Ricordiamo che tra i convocati di Roberto Mancini fanno parte i giocatori dell’Inter, Alessandro Bastoni, Stefano Sensi (che è tornato a giocare da titolare) e Nicolò Barella.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Andrea Losapio