Calhanoglu: «Sono felice, siamo uniti. Terza volta agli Europei»

Hakan Calhanoglu si è qualificato questa sera con la Turchia ai prossimi Europei. Sarà la sua terza partecipazione, lo ricorda ai microfoni di Hurriyet.

FELICITÀ – Hakan Calhanoglu è fiero del risultato raggiunto: «Felice. Non è stato facile tornare in campo due giorni dopo la partita con la Croazia. Vincenzo Montella ci ha preparato molto bene. Siamo rimasti uniti, non abbiamo ascoltato gli estranei e abbiamo cercato di risolverlo tra di noi. Non ci siamo mai arresi. Andrò agli Europei per la terza volta. Ci sono ancora delle lacune, siamo una squadra forte. Çağlar, Ozan, Merih, Arda… Ci abbiamo creduto e non abbiamo mai mollato. Abbiamo cercato di mantenere la calma. Saremo noi i padroni di casa in Germania. Lo so perché sono venuto da lì, lo sento. Quello che mi fa piacere è che abbiamo superato il gruppo comodamente. Dimostra che siamo una buona squadra. Possiamo essere ancora migliori. Abbiamo lavorato molto bene nell’ultima settimana e lo avete visto in campo. Spero che rappresenteremo il nostro paese nel miglior modo possibile».

fonte: hurriyet.com