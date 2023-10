Marotta: «Scommesse? Sconfitta per noi dirigenti. Prevenzione»

Giuseppe Marotta ha parlato dal Festival dello Sport per la Rai del caso scommesse scoppiato in Italia da qualche giorno. L’amministratore delegato dell’Inter si sente sconfitto.

SCONFITTA – Giuseppe Marotta si sente in questo modo: «Il caso scommesse purtroppo è un grande rammarico, un’amarezza per noi dirigenti che lavoriamo perché noi non siamo stati in grado di inculcare i giusti valori ai ragazzi. Non abbiamo fatto prevenzione, è una sconfitta fino ad ora per tutta la classe dirigenziale, per i club e per la lega. Dobbiamo fare prevenzione, queste situazioni sono brutte, difficili da gestire e possono creare danni non solo alle società ma anche al sistema. Se venissero fuori giocatori dell’Inter? Comunque è una sconfitta, il sistema del calcio ha lacune»