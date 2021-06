Brozovic e Perisic, riposo a metà (più gol) nell’amichevole della Croazia

Termina 1-1 la partita amichevole tra Croazia e Armenia. Riposo a metà per i due giocatori dell’Inter: Ivan Perisic – autore del gol per i suoi (vedi articolo) – è infatti uscito al 61′. 90 minuti più recupero, invece, per Marcelo Brozovic.

