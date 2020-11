Bosnia-Italia, Mancini non stravolge e rilancia la spina...

Bosnia-Italia, Mancini non stravolge e rilancia la spina dorsale dell’Inter

Alessandro Bastoni Italia

Dopo la bella vittoria contro la Polonia, la Nazionale di Roberto Mancini si prepara alla gara di mercoledì sera a Sarajevo. Bosnia-Italia mette in palio il primo posto del raggruppamento A1 di Nations League. Il tecnico (sostituito in panchina ancora da Alberico Evani) non dovrebbe stravolgere l’undici di Reggio Emilia, confermando due calciatori dell’Inter

BLOCCO – C’è una ventata di freschezza nerazzurra nella Nazionale di Roberto Mancini. Il CT sta preparando l’ultimo impegno di Nations League senza stravolgere l’undici che ha ben figurato contro la Polonia. Per Bosnia-Italia di mercoledì sera, quindi, potrebbero essere confermati sia Alessandro Bastoni (in ballottaggio con Alessio Romagnoli) che Nicolò Barella. Sul centrocampo, nello specifico, Mancini ha pochi dubbi: Jorginho-Locatelli-Barella è un trittico che dà sicurezza. In difesa, potrebbe rifiatare Florenzi ed essere lanciato dal 1′ Giovanni Di Lorenzo. Sciolto il ballottaggio sul compagno di Acerbi, dovrebbe essere confermato Emerson Palmieri sulla corsia mancina. I cambi potrebbero arrivare sulle corsie esterne dell’attacco: Berardi ed El Shaarawy insidiano Insigne e Bernardeschi. Il ruolo di punta centrale dovrebbe essere ricoperto, nuovamente da Andrea Belotti.