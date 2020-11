Eto’o torna in campo dopo il ritiro? Un club spagnolo prova a convincerlo

Secondo il quotidiano iberico Sport, Samuel Eto’o sarebbe stato contattato da un club spagnolo di terza divisione, determinato a convincere il camerunense a tornare in campo. L’ex Inter e Barcellona si è ufficialmente ritirato dal calcio giocato nel settembre 2019

NOSTALGIA CANAGLIA – La notizia, nel suo piccolo, avrebbe del clamoroso per appassionati e nostalgici: Samuel Eto’o, dopo aver ufficializzato il ritiro dai campi un anno fa, sarebbe finito nel mirino del Racing Murcia, club di terza divisione spagnola. La squadra, che giocaa nella frazione di Torre Pacheco, si è distinta per i suoi acquisti mediatici come Mathías Pogba (fratello del più celebre Paul). Secondo il quotidiano Sport, il numero uno del club, Morris Pagniello (italiano), vorrebbe convincere Samuel Eto’o a rimettersi gli scarpini. L’attaccante camerunense, tra l’altro vittima di un incidente stradale pochi giorni fa, si è ritirato dal calcio professionistico nel settembre 2019, dopo aver vestito la maglia del Qatar SC. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l’indiscrezione assume già un retrogusto nostalgico.

