Il Belgio ufficializza il post Roberto Martinez: per Lukaku c’è un nuovo CT

Il Belgio ha cambiato il proprio Commissario Tecnico. Dopo Roberto Martinez, che ha lasciato al termine del disastroso Mondiale in Qatar, arriva Domenica Tedesco. Lukaku ha un nuovo CT

CAMBIO CT − Ufficiale, Domenico Tedesco è il nuovo CT della Nazionale del Belgio. L’ex allenatore del Lipsia ha preso il posto di Martinez, che ha lasciato i Red Devils dopo la debacle in Qatar. Dunque per Romelu Lukaku si prospetta un altro cambiamento. Dal punto di vista del modulo, non dovrebbe cambiare molto per il Belgio poiché anche il nuovo CT italo-tedesco utilizza il 3-4-1-2.