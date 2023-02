Inter, male nelle prime giornate: nelle ultime 13 media da Scudetto − CdS

L’Inter non è partita benissimo in questa stagione. Nella seconda parte di campionato però i nerazzurri si sono svegliati riuscendo a recuperare in classifica. Con la media punti delle ultime tredici partite gli uomini di Inzaghi sarebbero in piena corsa scudetto.

MEDIA SCUDETTO − Quest’anno la stagione dell’Inter non era iniziata nel migliore dei modi. I nerazzurri hanno infatti perso per ben quattro volte nelle prime otto giornate di campionato. Sconfitte tutte arrivate in scontri con squadre di vertice. L’unica eccezione l’Udinese, squadra che poi ha subito un brusco calo nelle successive giornate. I nerazzurri però già prima della pausa del Mondiale avevano dato ottimi segnali di risveglio riuscendo ad eliminare il Barcellona in Champions League e a battere l’Atalanta in casa. Dopo il match con i bergamaschi la stagione degli uomini di Inzaghi ha subito una svolta in positivo. L’Inter dopo le prime otto giornate è stata capace di collezionare 10 vittorie, due sconfitte e un pareggio. Con una media punti di 2,38 a partita. Media che se mantenuta anche a inizio stagione avrebbe permesso ai nerazzurri di essere molto più vicina al Napoli, e potersi giocare le sue chance di scudetto.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno