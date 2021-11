Bastoni in tribuna in Italia-Svizzera e Mancini chiama Ferrari: torna prima?

Bastoni non era nemmeno in panchina in Italia-Svizzera 1-1 di stasera (vedi articolo). In aggiunta, il CT Mancini ha convocato stamattina Ferrari del Sassuolo: possibile che il difensore classe ’99 torni prima all’Inter?

I PROBLEMI CONTINUANO – Alessandro Bastoni non ha superato del tutto l’infortunio subito nel derby Milan-Inter di domenica. Il difensore classe ’99 era in tribuna stasera in Italia-Svizzera, con Francesco Acerbi e Leonardo Bonucci coppia arretrata. Roberto Mancini stamattina ha aggiunto ai convocati Gian Marco Ferrari, soprattutto in vista della trasferta lunedì sul campo dell’Irlanda del Nord. Partita che, dopo l’1-1 di oggi all’Olimpico, diventa decisiva per gli Azzurri e la qualificazione ai Mondiali. A momenti Mancini parlerà in conferenza stampa, da capire se Bastoni potrà tornare prima all’Inter in vista del Napoli.