De Grandis: «Barella oggi non in condizione. Sarebbe servito Pellegrini»

Barella non è stato certo fra i migliori in campo in Italia-Svizzera 1-1 di stasera (vedi articolo). De Grandis, a 23 su Sky Sport 24, indica in Pellegrini un giocatore che l’avrebbe potuto far rifiatare (ma è infortunato).

CAMBIO MANCATO – Stefano De Grandis trova problemi nel centrocampo azzurro dopo Italia-Svizzera: «Visto Nicolò Barella oggi, che non era in condizione, uno come Lorenzo Pellegrini sarebbe stato fantastico. È sicuramente vero che Roberto Mancini è arrivato all’appuntamento decisivo non nelle condizioni migliori. Mancava Pellegrini, mancava Marco Verratti e mancava il centravanti, poi alcuni giocatori titolari come Barella non erano in condizione. Mancava Giorgio Chiellini, però si poteva gestire meglio questa partita».