Uruguay-Argentina, Lautaro Martinez cambia partner: out Messi! Le formazioni

Uruguay-Argentina prenderà il via a mezzanotte all’Estadio Campeon del Siglo di Montevideo. Nelle formazioni ufficiali Vecino sfida Lautaro Martinez, ma la notizia è che non c’è Messi non al meglio: al suo posto Dybala preferito a Joaquin Correa.

URUGUAY-ARGENTINA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Uruguay (4-4-2): Muslera; Caceres, J. Giménez, Godin, Piquerez; Nandez, Vecino, Torreira, Bentancur; B. Rodriguez, L. Suarez.

In panchina: Campana, Dawson, Araujo, Gorriaran, G. Gonzalez, D. Suarez, Ugarte, Arambarri, A. Alvarez, Pereiro, J. Rodriguez, Torres.

Commissario tecnico: Oscar Washington Tabarez

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, C. Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, G. Rodriguez, Lo Celso; Dybala, Lautaro Martinez, Di Maria.

In panchina: in arrivo.

Commissario tecnico: Lionel Scaloni