Bastoni al debutto azzurro ma non solo! Italia-Estonia: sarà Inter-Nazionale

Alessandro Bastoni

Bastoni è pronto a vivere una serata storica con addosso la maglia azzurra della Nazionale Italiana. Come riportato da “Sky Sport”, il difensore dell’Inter non sarà l’unico titolare nerazzurro in Italia-Estonia

INTER… NAZIONALE – Arrivano conferme da Coverciano, dove l’Italia che affronterà in amichevole l’Estonia è praticamente obbligata. Il CT Roberto Mancini (positivo al Covid-19 e pertanto sostituito in panchina da Alberico Evani, ndr) schiererà tre dei quattro interisti convocati. In difesa ci sarà il debutto in Nazionale Maggiore per Alessandro Bastoni, che agirà sul centro-sinistra nel 4-3-3 azzurro. Alla sua destra spazio a Danilo D’Ambrosio, in ballottaggio con Giovanni Di Lorenzo (Napoli) per il ruolo da terzino o centrale destro. Il numero 33 dell’Inter è favorito per la posizione più esterna. A centrocampo riecco Roberto Gagliardini, ma non Nicolò Barella, esentato da questo primo impegno non ufficiale (vedi articolo). Stasera si prospettano tre interisti titolari nell’amichevole Italia-Estonia, partita storica e indimenticabile forse solo per Bastoni.