Conte fa una richiesta specifica ai nazionali dell’Inter (2 in particolare)

Conte non sta vivendo in maniera pacifica l’ultima sosta per le nazionali. E le motivazioni sono più che valide. Come riportato da “Sport Mediaset”, il tecnico dell’Inter prima della partenza ha fatto una richiesta a tutti i suoi giocatori

AGGIORNAMENTI H24 – Rimasto ad Appiano Gentile con la rosa non dimezzata ma di più, Antonio Conte è preoccupato per i suoi calciatori in giro per il mondo. Sono sedici i nerazzurri convocati in nazionale (vedi lista). A loro Conte ha chiesto un report quotidiano sulle condizioni fisiche durante tutta la sosta. Soprattutto a Lautaro Martinez, che preoccupa il tecnico dell’Inter in quanto uscito acciaccato nell’ultima partita. E dall’Argentina per il momento non arrivano notizie confortanti (vedi articolo). Conte è preoccupato anche per Romelu Lukaku, che ha appena recuperato dall’infortunio. Il centravanti nerazzurro stasera verrà risparmiato dal CT belga (vedi articolo).