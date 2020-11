Junior Firpo, Inter torna di moda a gennaio? Barcellona apre al suo addio

Junior Firpo Barcellona

Junior Firpo potrebbe salutare il Barcellona a gennaio, con Inter che sarebbe pronta all’assalto decisivo per il terzino

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito del Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe necessità di fare cassa per chiudere gli affari Eric Garcia e Memphis Depay a gennaio. Ebbene, la chiave potrebbe essere la cessione di Junior Firpo. Quest’ultimo sarebbe ancora in orbita Inter. Già in estate si era parlato di un suo possibile trasferimento in nerazzurro nell’ambito di un’ipotetica operazione Lautaro Martinez. Anche ora il terzino sarebbe nel mirino del club meneghino che figurerebbe in pole per il laterale.

Fonte: Gabriel Sans – MundoDeportivo.com