Barella verso Wembley, cenno d’intesa con un tifoso: «Forza Inter!»

Barella in partenza verso Wembley così come tutta l’Italia, impegnata questa sera alle 21 contro l’Austria per la partita degli ottavi di finale di Euro2020. Prima della partenza cenno d’intesa con un tifoso interista

POLLICE IN SU – Barella e tutto il gruppo Italia pronti per la partenza verso Wembley, dove questa sera giocheranno la partita valida per gli ottavi di finale contro l’Austria. Il centrocampista azzurro prima di salire sul pullman è stato richiamato da un gruppo di tifosi dell’Italia, uno in particolare ha aggiunto: “Forza Inter!”. Chiaro gesto d’intesa per il centrocampista azzurro che voltandosi ha risposto con un pollice in su.