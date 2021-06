Hakimi-PSG, conto alla rovescia: cifra e dettagli da limare – Sky

Hakimi lascerà l’Inter dopo solo un anno. L’esterno marocchino è sempre più vicino al Paris Saint-Germain con l’accordo tra i due club a un passo. Ecco le ultime secondo quanto riportato da “Sky Sport”

TRATTATIVA IN CHIUSURA – “Conto alla rovescia per la cessione di Achraf Hakimi, che ha scelto il suo futuro e ha definito l’accordo col PSG. Manca ancora qualcosa tra i due club, ma si stanno limando gli ultimi dettagli per arrivare all’intesa totale. Operazione da oltre 65 milioni di euro“.

Fonte: sport.sky.it