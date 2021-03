Barella, Sensi e Bastoni con l’Italia: i piani di Mancini per i tre dell’Inter

Barella, Sensi e Bastoni sono riusciti a raggiungere la Nazionale dell’Italia. Ecco il programma di Mancini per i tre dell’Inter.

CONGIUNZIONE – Nicolò Barella, Stefano Sensi e Alessandro Bastoni sono riusciti a raggiungere la Nazionale dell’Italia (vedi news). Esulta solo il ct Roberto Mancini, già alle prese con diverse emergenze, soprattutto a centrocampo. Ricordiamo che l’Italia sfiderà l’Irlanda del Nord (giovedì 25 marzo), la Bulgaria (domenica 28 marzo) e la Lituania (31 marzo), in tre gare valide per la qualificazione ai Mondiali 2022. Non sorride invece l’Inter, “beffata” dall’ATS che accoglie la richiesta della FIGC di spostare la sede della quarantena per i tre nerazzurri. Antonio Conte incrocia le dita, sperando di riavere quanto prima a disposizione i suoi uomini, senza ulteriori sorprese.

PIANI DI GARA – Ora non resta che attendere di vedere i progetti che Mancini ha in mente per i tre nerazzurri. Considerando lo storico con la Nazionale, viene automatico considerare Barella titolare inamovibile nei prossimi tre impegni. Il ct doserà il suo minutaggio al massimo a gara in corso. Al contrario, invece, Bastoni potrebbe partire dalla panchina nella maggior parte dei casi, dopo i 270′ minuti consecutivi della scorsa pausa con le nazionali. L’osservato speciale sarà tuttavia Sensi, che non gioca con l’Inter dal 9 febbraio scorso (25′ in Coppa Italia contro la Juventus). Risorgerà di nuovo con l’Italia, come fatto a settembre (quando torna al gol contro la Bosnia)? Sarebbe curioso, ma ugualmente positivo: per lui, per Conte e per l’Inter.