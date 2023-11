Arnautovic, solo una botta con l’Austria! Sospiro di sollievo – CdS

Marko Arnautovic ha preoccupato i tifosi dell’Inter ancora una volta in nazionale. Il giocatore è entrato nel secondo tempo della partita con l’Estonia e ha ricevuto una forte botta per il Corriere dello Sport.

FORTUNA – Marko Arnautovic è stato colpito in pieno fra coscia e ginocchio destro, però non si è fatto male. Il giocatore è rimasto indolenzito per qualche minuto, niente di grave e di particolarmente preoccupante. Le condizioni dell’attaccante hanno preoccupato l’Inter, che ha dovuto fare a meno di lui già per un altro mese e mezzo per la distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra subita a settembre. Quella partita ad Empoli ha tolto diverse soluzioni a Simone Inzaghi in campo, quindi non solo i gol. Con l’Estonia Arnautovic è entrato nel secondo tempo, martedì con la Germania avrà la possibilità di mettere ancora benzina nelle gambe e di arrivare pronto per Juventus–Inter di domenica 26 novembre.

fonte: Corriere dello Sport – p.gua.