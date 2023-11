Italia-Macedonia del Nord, le pagelle: Barella lucido! Dimarco si diverte – TS

L’Italia si è imposta sulla Macedonia del Nord con il punteggio di 3-1. Protagonisti del successo i calciatori dell’Inter: le pagelle dell’edizione odierna di Tuttosport



INSUFFICIENZE – L’Italia di Spalletti batte la Macedonia del Nord e fa un altro passo verso la qualificazione ad Euro 2024. Nel 5-2 dell’Olimpico protagonisti i calciatori dell’Inter, con Darmian ad aprire le marcature e Barella e Dimarco autori di tre assist. Le buone prove dei calciatori nerazzurri si riflettono nei voti delle pagelle dell’edizione odierna di Tuttosport: 6.5 per Darmian, autore del gol dell’1-0. Una rete che mancava dal 2015: ottima partita del difensore, che non cede un centimetro in difesa. 6 per Acerbi, che dirige al meglio il reparto arretrato degli azzurri. Buona prova anche per Dimarco (6.5): funziona il tandem con Chiesa, bello l’assist per El Shaarawi. Il migliore fra i nerazzurri è Barella (7): sbaglia sul secondo gol della Macedonia ma per il resto domina a centrocampo, con due assist e tanta corsa. Voto 6 per Frattesi: bravo ad inserirsi, soffre un po’ in fase di ripiegamento.

Fonte: Tuttosport – Sandro Bocchin