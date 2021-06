Argentina-Uruguay, Vecino escluso! No sfida con Lautaro Martinez: le scelte

Argentina-Uruguay di Copa América prenderà il via alle 2 e c’è una sorpresa nella formazione della Celeste: non gioca Vecino. Tabarez gli ha preferito Bentancur e Torreira, salta quindi (almeno dal 1′) la sfida con Lautaro Martinez.

ARGENTINA-URUGUAY – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, C. Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, G. Rodriguez, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, N. Gonzalez.

In panchina: in aggiornamento.

Commissario tecnico: Lionel Scaloni

Uruguay (4-4-2): Muslera; G. Gonzalez, Godin, Giménez, Vina; Valverde, Torreira, Bentancur, De la Cruz; Cavani, L. Suarez.

In panchina: Campana, Rochet, Araujo, Coates, Caceres, Vecino, Nandez, Gorriaran, De Arrascaeta, J. Rodriguez, Torres, Ocampo.

Commissario tecnico: Oscar Washington Tabarez