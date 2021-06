Borghi: «Lukaku ha spaccato il campo! Sempre protagonista nei gol»

Stefano Borghi esalta Romelu Lukaku, protagonista anche nella vittoria del Belgio contro la Danimarca, valsa il premio di MVP all’attaccante. Ecco le sue parole, attraverso il suo canale YouTube.

DEVASTANTE LO STESSO – Romelu Lukaku rimane a secco in Danimarca-Belgio 1-2 di giovedì, ma vince ugualmente il premio di MVP della partita. E Stefano Borghi commenta estasiato la prova dell’attaccante, Campione d’Italia con l’Inter: «Lukaku ha spaccato il campo come sa fare lui. Si è dovuto disimpegnare in una partita difficile, nei primi trentacinque minuti non ha visto un pallone. Non ha segnato ma in entrambe le azioni dei gol è entrato da protagonista».