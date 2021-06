Il Cile vince, ma Vidal esce stizzito. Contro la Bolivia segna un… inglese!

Il Cile va in testa al Gruppo B della Copa América, in attesa di Argentina-Uruguay che prenderà il via alle 2 di stanotte. Contro la Bolivia finisce 1-0 con gol dell’inglese naturalizzato Brereton, ma Vidal esce piuttosto nervoso.

SUCCESSO AMARO – Il Cile vince ma Arturo Vidal non è contento. Il centrocampista dell’Inter, partito titolare, al 69′ ha lasciato il posto a Tomas Alarcon. Non ha preso bene la scelta di Martin Lasarte: ha lanciato qualcosa mentre usciva ed è apparso piuttosto scontento una volta inquadrato fuori dal campo. I suoi, in ogni caso, hanno battuto 1-0 la Bolivia. In gol al 10′ l’inglese naturalizzato cileno Ben Brereton Diaz, con un tiro piazzato in piena area. Partita non certo eccezionale, ma quanto basta al Cile per andare a quattro punti nel Gruppo B di Copa América.