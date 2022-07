Zoff: «Sanchez ha contribuito ai successi dell’Inter. È ancora da top club»

Dino Zoff si è concentrato sul Alexis Sanchez. L’attaccante cileno lascerà l’Inter in questa sessione di mercato. A detta della leggenda azzurra, El Nino Maravilla è ancora un giocatore da top club europei

CAMPIONE − Zoff non ha dubbi sulle qualità di Sanchez: «Alexis Sanchez è un grande giocatore. Un grande campione che in questi anni ha contribuito molto al successo dell’Inter, nonostante abbia giocato poco, ma ogni volta che entra fa la differenza. Se l’Inter non vuole più, lui deve andare via, può ancora giocare in un altro grande club europeo. È in ottime condizioni e può esprimersi ad alti livelli. Non credo che il giocatore sia un problema, l’Inter ha un problema di equilibrio forse dovuto al numero di extracomunitari che hanno in rosa».

Fonte: La Tercera