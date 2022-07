Bremer, formalizzata offerta Juventus. L’Inter attende: Cairo decide! − Sky

Ore e minuti decisivi per Bremer. Asta Inter e Juventus con i bianconeri che hanno formalizzato l’ultima offerta al Torino. Palla a Cairo che dovrà decidere

PALLA A CAIRO − Incontro tra Juventus e Torino per Bremer, formalizzata l’offerta. L’Inter attende. Questo l’aggiornamento da Sky Sport: «La Juventus ha formalizzato la sua proposta. C’è stato un incontro: 40 milioni di euro più 7 di bonus. Cairo deciderà a breve, l’Inter non ha avuto informazioni ma l’offerta è più bassa ma c’è la proposta di Casadei che l’Inter valuta 7,5 di euro. Bremer è ancora in ritiro, nel caso in cui dovesse essere trovata l’intesa col Torino servirà l’accordo col giocatore».