Ziliani: «Se Abodi è un uomo, fa togliere la squalifica a Lukaku!»

UOMO – Paolo Ziliani si è rivolto tramite twitter al ministro dello sport, Andrea Abodi, riguardo l’espulsione rimediata da Romelu Lukaku durante Juventus-Inter. Queste le parole nel suo tweet: «Se il ministro dello sport Andrea Abodi è un uomo con la U maiuscola, chiama Gravina, presidente della FIGC e gli chiede di non far squalificare Lukaku. Per non trasformare l’Italia nel Ku-Klux-Klan».

Se il ministro dello sport @andreaabodi è un uomo con la U maiuscola, chiama #Gravina presidente @figc e gli chiede di non far squalificare #Lukaku per non trasformare l'Italia nel Ku-Klux-Klan del calcio.#JuventusInter — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 4, 2023