Zico, frecciata all’Inter: “Gabigol? Non lo facevano giocare! In Brasile…”

Zico è stato intervistato dal sito “Calciomercato.com”. L’ex giocatore e allenatore brasiliano ha parlato anche di Gabigol, giustificando il rientro in Brasile dopo il mancato salto di qualità all’Inter

IN DIFESA DELL’EX INTER – Zico ha così risposto a domanda su un’inversione di tendenza rispetto al passato, quando i giocatori brasiliani approdavano in Italia anziché fare il percorso inverso: «Mi sembra logico! Un giocatore come per esempio Gabigol, che va in Italia e non lo fanno giocare… Cosa deve fare? Rimanere là a fare la bella statuina? Fa bene a ritornare e dimostrare con i fatti tutto il suo valore! Lo stesso discorso vale per Pedro che non ha quasi mai giocato alla Fiorentina, mentre è un po’ diverso il discorso di Gerson che ha si giocato di più ma forse non era utilizzato nella maniera corretta. Io comunque non capisco questi allenatori che chiedono i giocatori e poi non li fanno giocare, o peggio ancora quei dirigenti che comprano senza nemmeno chiedere il parere ai suoi allenatori. Una follia!».

Fonte: Calciomercato.com – Yuri Micheli