Coronavirus, prime linee guida della FIFA: decisione su contratti e mercato

Il Coronavirus ha stravolto anche il mondo del calcio, ancora alla ricerca di rimedi per poter pensare a una ripresa. Sul tema si è espressa la FIFA, dettando le prime linee guida in ambito contrattuale dei calciatori e di mercato

LINEE GUIDA POST CORONAVIRUS – La FIFA scende in campo per stabilire un po’ d’ordine nel mondo del pallone. In un comunicato sul sito “FIFA.com”, si rende noto l’indirizzo che la federazione internazionale di governo del calcio è pronta a seguire prossimamente. In particolare, i punti chiave delle discussioni con i rappresentati di club e leghe nazionali riguardano i contratti in scadenza dei giocatori e le finestre di mercato. Il primo problema verrà gestito con la massima flessibilità, estendendo la durata dell’accordo in scadenza il 30 giugno fino alla effettiva conclusione della stagione sportiva. Il secondo tema, relativo alla prossima sessione di calciomercato, sarà trattato col medesimo principio. In conseguenza del primo tema, la FIFA acconsentirà allo spostamento delle date di apertura e chiusura del mercato in modo tale da risultare successive alla effettiva chiusura della stagione e precedenti all’avvio della nuova.

Fonte: FIFA.com