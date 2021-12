Zhang fa gli auguri di Natale all’Inter, Biasin: «Ecco chi c’era e cos’ha detto»

Zhang non trascorrerà le vacanze di Natale a Milano ma da Nanchino vuole mostrare tutta la sua vicinanza all’ambiente nerazzurro. Come riportato da Biasin – giornalista di Libero e tifoso interista -, il Presidente dell’Inter ha dedicato la giornata odierna a fare gli auguri di Natale al gruppo squadra ma non solo

AUGURI DI NATALE – “Steven Zhang si è collegato oggi dalla Cina per rivolgere gli auguri di Natale a tutta la famiglia Inter. Presenti Beppe Marotta, Alessandro Antonello, Simone Inzaghi e Lautaro Martinez in rappresentanza della squadra. Oltre a tutti i dipendenti. «Non vedo l’ora di tornare, sono orgoglioso di tutti voi». Questo il virgolettato attribuito al Presidente dell’Inter, e riportato da Fabrizio Biasin – giornalista di Libero – attraverso il proprio account Twitter.