Gagliardini soluzione annunciata ma doppio ballottaggio per Inter-Torino

Gagliardini è il nome buono per l’ultima Inter di Inzaghi nel 2021 in mezzo al campo, ma la sua presenza dal 1′ non è ancora certa. In vista di Inter-Torino sono due i principali ballottaggi nella formazione iniziale

ASSENZA PESANTE – Ultima partita dell’anno solare anche per l’Inter di Simone Inzaghi, che si prepara al turno infrasettimanale tutt’altro che semplice contro l’ottimo Torino di Ivan Juric (vedi articolo). Per una volta non servirà parlare di turnover, visto che la squadra nerazzurra tornerà in campo solo all’Epifania. Nonostante ciò, Inzaghi non potrà schierare la formazione-tipo a causa della squalifica di Nicolò Barella (vedi focus). Chi al suo posto? Le opzioni in rosa possono essere molteplici ma alla fine sarà un testa a testa abbastanza prevedibile.

DUE DUBBI – Il primo ballottaggio di Inzaghi, infatti, riguarda proprio la linea mediana. Il favorito dal 1′ nel ruolo di mezzala destra è Roberto Gagliardini, che al momento rappresenta la prima scelta a livello di affidabilità (vedi focus). L’alternativa è Arturo Vidal, che a sua volta è il miglior vice-Barella attualmente in rosa. Inzaghi sceglierà tra Gagliardini e Vidal ma al momento l’italiano è in vantaggio per giocare titolare contro il Torino. Il secondo ballottaggio riguarda l’attacco, dove l’ottimo Alexis Sanchez dell’ultimo periodo appare difficilmente “panchinabile”. Altra staffetta tra Edin Dzeko e Lautaro Martinez al suo fianco o tornerà la coppia titolare con il numero 7 cileno inizialmente in panchina? Gagliardini e Sanchez sono i due dubbi di Inzaghi.