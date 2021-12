Inter prima del Torino: il +12 in classifica è il dato più importante dopo 18 giornate

Inter in vetta alla classifica da sola, sì. Ma soprattutto Inter ben lontana dalla bagarre che potrebbe significare fallimento stagionale. Il dato che deve far riflettere maggiormente non è quello sulle prime inseguitrici

OBIETTIVO MINIMO – L’ultima giornata del girone di andata della Serie A metterà di fronte l’Inter capolista contro il Torino, che è a metà classifica. Il titolo di Campione d’Inverno fa piacere ma non deve scaldare. Più che il +4 sulla coppia formata da Milan e Napoli – che insegue dopo essere stata in vetta – fa riflettere un altro dato. Triplicato. Il +12 sul trio Fiorentina, Juventus e Roma, che al momento con 31 punti condividono la quinta posizione in Serie A (vedi classifica). Tale distanza si traduce in quattro partite di vantaggio su tre squadre che probabilmente hanno già accantonato il sogno scudetto ma sicuramente non quello del piazzamento in Champions League, che ricordiamo essere obiettivo minimo per tutti i top club italiani. L’Inter di Simone Inzaghi, dopo 18 giornate, ha già un importante vantaggio dalla zona rossa (Europa League, ndr): 12 punti in 18 partite riassumono bene il ruolino di marcia nerazzurro in vetta alla classifica, finora.