Zenga: «Real Madrid-Inter mai normale. Bernabéu? Loro si trasformavano»

Zenga ha giocato diverse volte Real Madrid-Inter negli anni Ottanta, quando era una classicissima del calcio europeo. In collegamento col prepartita di Inter TV l’ex portiere e capitano nerazzurro ha dato un suo ricordo.

BIG MATCH – Walter Zenga presenta la gara: «L’Inter di Simone Inzaghi è una di quelle che gioca il calcio migliore, un calcio spettacolare. Real Madrid-Inter non è mai una partita normale, anche se sei già qualificato, e il Bernabéu non è uno stadio normale. Fidatevi. La prima volta era un ritorno, ero in panchina nel 1983. Poi la sfortuna è che per due anni di fila abbiamo giocato la semifinale di ritorno al Bernabéu: la prima fu 3-0 con la famosa biglia lanciata a Giuseppe Bergomi la seconda 5-1 ai tempi supplementari. Lì ci furono due rigori di Hugo Sanchez e gli infortuni di Alessandro Altobelli e Karl-Heinz Rummenigge, rimanemmo senza attaccanti. In quegli anni lì il Real Madrid non vedeva palla a San Siro, poi a Madrid si trasformavano: trovavi una squadra completamente differente. Poi mi sono preso la rivincita, perché ho segnato un rigore al Trofeo Bernabéu e ho allenato per l’unica volta l’Inter con le leggende quando segnò Javier Zanetti».