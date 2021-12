Marchegiani: «Inter, vincere darà consapevolezza. Confermarsi in Europa»

Luca Marchegiani, in collegamento da Madrid per Real Madrid-Inter su Sky Sport, ritiene importante la gara di questa sera perché in caso di risultato positivo i nerazzurri acquisirebbero maggior consapevolezza

CONSAPEVOLEZZA − Marchegiani sulla gara del Bernabeu: «Importante perché l’Inter ha bisogno di una prestazione di grande livello. Il campionato sta dando grandi certezze che bisogna confermare anche in Europa, questa partita potrebbe dare ai nerazzurri ulteriore consapevolezza. Interessa tanto la prestazione della squadra piuttosto che quella dei singoli giocatori».