Zenga: «Inter, con la Cremonese un paradosso. Stupito da Zhang»

Tra gli opinionisti presenti a Sky Sport per analizzare Inter-Cremonese, c’è anche Zenga. L’ex portiere nerazzurro si è soffermato sulla prestazione degli uomini di Inzaghi e sull’avvicinamento al derby contro il Milan. Un commento, poi, sulle scelte di mercato di Zhang.

GOL PARADOSSALI – Walter Zenga, nell’analizzare la vittoria dell’Inter di ieri sera, anche in vista del derby di Milano si è concentrato sulle reti subite dalla squadra ospite: «La Cremonese ha preso tre gol in contropiede, un paradosso. Di solito le medio-piccole a San Siro giocano chiuse, e invece hanno preso tre gol in contropiede. Prima di un derby però è importante vincere, trovare morale e non rischiare niente. Sabato sarà tutta un’altra musica».

SITUAZIONE SOCIETARIA – Zenga ha poi parlato della questione legata al difensore che ancora manca all’Inter: «Non c’è da insistere, è evidente che ci siano solo tre difensori centrali. Non è una pretesa dell’allenatore. Si tratta di un dato di fatto. Non so le percentuali di vendita e ingresso, ma resto stupito del fatto che Steven Zhang dica no. Se ti manca un pezzo, è chiaro che il presidente debba essere il primo a intervenire».