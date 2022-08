Ambrosini: «Derby? Non facciamoci distrarre dal punto in più dell’Inter!»

L’Inter dopo aver battuto la Cremonese sfiderà il Milan nel derby in programma sabato alle 18. I nerazzurri hanno un punto in più rispetto ai rossoneri, ma secondo Ambrosini non bisogna farsi distrarre da questa piccola differenza. Di seguito le sue dichiarazioni negli studi di DAZN.

NO DISTRAZIONI! – Inter e Milan sabato daranno vita al primo derby della stagione. Massimo Ambrosini si sofferma sulla classifica attuale: «Mai come adesso non dobbiamo farci distrarre dal punto di vantaggio dell’Inter, perché in momenti diversi le due squadre hanno avuto battute d’arresto: l’Inter con la Lazio e il Milan forse con il Sassuolo perché con l’Atalanta ha fatto una partita di livello. Che siano le due squadre più forti del campionato e sono ripartite da dove hanno finito, penso che in questo inizio di campionato lo abbiano fatto vedere. Storicamente gli ultimi derby hanno visto partite molto aperte, l’anno scorso abbiamo visto come è cambiato da un attaccante mentre l’Inter non l’ha chiusa per errori degli attaccanti. Secondo me sarà un derby poco tattico e molto aperto».