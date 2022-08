Giordano: «Barella, gol che chiunque sogna di fare! Inter troppa differenza»

Il gol di Barella è il gesto tecnico principale di ieri sera in Inter-Cremonese. L’ex attaccante Bruno Giordano, ospite a Rai Sport, elogia la prodezza del centrocampista cagliaritano valsa il momentaneo 2-0.

IL COLPO DI CLASSE – Dei tre gol dell’Inter alla Cremonese uno spicca per Bruno Giordano: «Quello di Nicolò Barella è un gioiello. Sono quei gol che ogni giocatore sogna di fare: è vero che l’assist di Hakan Calhanoglu è perfetto, però si coordina alla perfezione, bellissimo. La Cremonese? Credo che ci sia troppa differenza tra le prime sei-sette squadre e il resto delle medio-basse. Se queste grandi squadre non sottovalutano l’avversario non è che vincono, passeggiano: possono permettersi dopo un’ora di tirare i remi in barca e pensare alla partita successiva».