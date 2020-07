Zenga: “Infortunio Nainggolan? Potrebbe anche aver finito la stagione”

Walter Zenga, tecnico del Cagliari ed ex portiere dell’Inter, ha parlato così durante la conferenza stampa pre Sampdoria-Cagliari. Tra i temi trattati, il punto sulle condizioni fisiche di Radja Nainggolan, alle prese con un problema al polpaccio che lo terrà fuori dalla sfida del Ferraris. Queste le sue dichiarazioni raccolte da Inter-News.it

LUNGO STOP? – Il Cagliari si prepara ad affrontare la Sampdoria in trasferta senza Radja Nainggolan, faro della formazione di Walter Zenga. Il tecnico, ex di turno, ha fatto il punto in conferenza stampa sulle condizioni del belga, uscito anzitempo dalla gara contro il Lecce per un problema al polpaccio: «Radja ha fatto gli esami stamattina e sicuro domani non ci sarà. Non so ancora bene quando tornerà perché non ho ancora il referto sulla risonanza a cui si è sottoposto. Non so cosa realmente abbia. Potrebbe saltarne una, due, tre ma può essere anche che abbia finito il campionato, dato il raggruppamento fitto di partite. Il Cagliari senza di lui? A Verona la squadra sembrava mancasse di un faro e un leader. A Ferrara, contro la SPAL, un po’ meno. Adesso, premesso che rinunciare a Nainggolan è un macigno assoluto, penso che la squadra riesca a sopperire all’assenza di Radja con determinazione, coraggio e consapevolezza».