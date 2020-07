Sarri: “Scudetto? Tutto dipente da noi. Nelle ultime sei partite…”

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa. Domani infatti la capolista affronterà a Reggio Emilia il Sassuolo guidato da De Zerbi. Si è parlato della corsa scudetto

TITOLO – Maurizio Sarri, non è tranquillo anche se Inter e Lazio sono a -8 in classifica. Queste le sue parole: «Lo scudetto non è scontato. Dobbiamo soffrire e combattere. Tutto dipende da noi. Bisogna fare undici punti nelle ultime sei partite. Questa è l’unica cosa da tenere a mente. Il risultato non è scontato e siamo abbastanza maturi per capirlo».