Zenga: «Brozovic? In area ci va poco! Ecco chi schiera Inzaghi al derby»

L’Inter ha vinto sul campo dello Spezia dove Brozovic ha ritrovato il gol. Walter Zenga – ospite negli studio di Sky Calcio Show -, sottolinea qual è la ‘mancanza’ del croato in termini di numeri. Poi prova a indovinare quale coppia d’attacco sceglierà Inzaghi per il derby di Coppa Italia

NUMERI BASSI – L’Inter ha vinto sul campo dello Spezia con il ritorno al gol di Marcelo Brozovic. Walter Zenga spiega come mai il croato segna poco: «Brozovic dà tanto equilibrio ma non ci va molto dentro l’area. Ci sono questi giocatori che hanno una grande partecipazione all’interno della squadra ma in termini di finalizzazione hanno numeri bassissimi. Chi schiererà Inzaghi in attacco al derby? Secondo me gioca con Dzeko e Lautaro Martinez, anche io scegliere loro. Lautaro è il capocannoniere dell’Inter: come fai a tirarlo fuori?».